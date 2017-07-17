Ana Sayfa | SİYASET 17/07/2017 21:42

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Biz buna 'Saray'ın darbesi' diyoruz'

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz basın organlarından The Times gazetesine röportaj verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısındayız. Yaşananları, 'halkın demokrasi savaşı' olarak tanımlıyoruz. Ama diğer yanda bir de 'Saray'ın 15 Temmuz'u var. Saray darbe girişiminden yararlandı ve beş gün sonra olağanüstü hâl ilan etti. Biz buna 'Saray'ın darbesi' diyoruz. Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu, "Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum. Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir." açıklamasını yaptı.

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