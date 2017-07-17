Ana Sayfa | SİYASET 17/07/2017 21:29

MHP'de istifa depremi

MHP

Denizli'nin Baklan İlçesi'nde MHP'li 25 isim görevinden istifa etti

MHP Baklan İlçe Başkanı Bekir Dağ, bazı yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinden İlhami Sansar ile Ahmet Kırar’ın da aralarında bulunduğu 25 kişi, MHP’den istifa ettiğini açıkladı. İstifa edenler arasında MHP’den önceki seçimde ilçe belediye başkanı adayı olan Hakan Orhan ile eski ilçe başkanı olan Nadir Demirdöver de bulunuyor.

Görevi ve partisinden istifa eden İlçe Başkanı Bekir Dağ, MHP Genel Merkezi’nin politikaları ve yaptıklarını tasvip etmedikleri için gönülden bağlı olduğu MHP’den istifa ettiklerini ancak, ülkücü kimliklerinin devam edeceğini açıkladı.Partilerinden istifa eden belediye meclis üyelerinin ise görevlerine bağımsız olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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