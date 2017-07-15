Şehitler Köprüsündeki anma töreninde sürpriz isimler

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen törene Abdullah Gül de katıldı

FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, spor, sanat ve iş dünyasından bazı isimler de katıldı. Özellikle Abdullah Gül'ün düzenlenen anma etkinliğine katılıp katılmayacağı büyük merak konusuydu.