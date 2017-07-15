Ana Sayfa | SİYASET 15/07/2017 13:10

Eski Başbakan Davutoğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması

Ahmet davutoğlu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde açıklama yaptı

Ahmet Davutoğlu, “Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumalıyız ama aynı zamanda halkımıza karşı suç işleyenleri de cezalandırmalıyız” açıklamasını yapan Davutoğlu, kanlı darbe girişimi sonrasında yargıya yönelik eleştirileri de değerlendirdi.

Davutoğlu, “Eğer eleştiri varsa bu eleştirileri değerlendirebiliriz. Bu tür durumlarda doğru bir yargı süreci içerisinde hatalar yapılmış olabilir. Fakat meclisin bombalandığı ve vatandaşa saldırıldığı gerçeğini göz ardı ederseniz bu eleştiriler yok hükmündedir” açıklamasında bulundu.

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