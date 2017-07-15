Ana Sayfa | SİYASET 15/07/2017 07:59

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için acil insanlık çağrısı

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, açlık grevindeyken tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için önemli çağrıda bulundu

CHP'li Zeynep Altıok, iki eğitimcinin de kritik eşiği aştıklarını, her gün ölüme yaklaştıklarını belirterek, “128 gündür sadece Türkiye’de değil tüm dünyada insan haklarından yana olan herkes AKP iktidarına Nuriye ve Semih için vicdani bir çağrıda bulunuyor. Siyasetçiler, sanatçılar, hukuk insanları ve vicdan sahibi herkes ‘Nuriye ve Semih’i kurtarın, bu haksızlığa son verin’ diyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara sayısız çağrısı oldu, milletvekillerimiz defalarca uyarılarda bulundu. Daha önce Türk Tabipler Birliği’nin konuyla ilgili başvurusu iki defa reddedildi. Nuriye ve Semih’in kendilerine kendi doktorlarının bakması isteği en hızlı şekilde kabul edilmelidir. Nuriye ve Semih ölürse ülke ölür, vicdanlar ölür, can çekişen adalet ve umutlar ölür. İnsanlık ölür.” açıklamasında bulundu.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Muharrem İnce

CHP'li vekil Muharrem İnce'den 15 Temmuz çıkışı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, FETÖ'nün darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu darbe girişimi gecesinde neler yaptığını anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün darbe girişimi gecesinde neler yaptığını tek tek anlattı. Hakkında yapılan sert eleştirilere yanıt verdi

CHP

CHP kararını verdi 15 Temmuz törenlerine katılacak

TBMM'de yapılacak 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümü törenlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti milletvekilleri de katılacak