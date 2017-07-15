Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için acil insanlık çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, açlık grevindeyken tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için önemli çağrıda bulundu

CHP'li Zeynep Altıok, iki eğitimcinin de kritik eşiği aştıklarını, her gün ölüme yaklaştıklarını belirterek, “128 gündür sadece Türkiye’de değil tüm dünyada insan haklarından yana olan herkes AKP iktidarına Nuriye ve Semih için vicdani bir çağrıda bulunuyor. Siyasetçiler, sanatçılar, hukuk insanları ve vicdan sahibi herkes ‘Nuriye ve Semih’i kurtarın, bu haksızlığa son verin’ diyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara sayısız çağrısı oldu, milletvekillerimiz defalarca uyarılarda bulundu. Daha önce Türk Tabipler Birliği’nin konuyla ilgili başvurusu iki defa reddedildi. Nuriye ve Semih’in kendilerine kendi doktorlarının bakması isteği en hızlı şekilde kabul edilmelidir. Nuriye ve Semih ölürse ülke ölür, vicdanlar ölür, can çekişen adalet ve umutlar ölür. İnsanlık ölür.” açıklamasında bulundu.