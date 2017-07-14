Ana Sayfa | SİYASET 14/07/2017 14:49

CHP kararını verdi 15 Temmuz törenlerine katılacak

CHP

TBMM'de yapılacak 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümü törenlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti milletvekilleri de katılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan basın açıklaması aracılığıyla 15 Temmuz törenlerine katılacaklarını belirterek, "Demokrasiyi savunan, ortadan kaldırmayacak, yok etmeyecek ifade edecek her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız. Bu çerçevedeki Meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. Bu nedenle 15 Temmuz anmaları çerçevesinde cumartesi günü gündüz Genel kurulda hazır bulunağız. Bugünkü Meclis’e yürüyeceğiz. Resmi tören içerisinde yer alacağız. Sabaha karşı yapılacak liderlerin konuşmasında da sayın genel başkanımız konuşma yapacak. Yani bu programa katılacağız.

Dün itibariyle davetiye geldi Meclis Başkanlığının davetiyesi. Meclisin kuruluş iradesinin yeniden yaşandığı bir geceydi o gece. Demokrasiyi savunan, ortadan kaldırmayacak, yok etmeyecek ifade edecek her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız.

Bu çerçevedeki Meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. Bu nedenle 15 Temmuz anmaları çerçevesinde cumartesi günü gündüz Genel kurulda hazır bulunağız. Sayın genel başkanımız orada bir konuşma yapacak. Daha sonra gece 00.13’te 16 Temmuz sabaha karşı birinci Meclis’te başlayan 00.13’teki yürüyüşte sayın genel Başkanımız ile bütün milletvekillerimiz ile hazır olacağız. Oradan bugünkü Meclis’e yürüyeceğiz. Resmi tören içerisinde yer alacağız. Sabaha karşı yapılacak liderlerin konuşmasında da sayın genel başkanımız konuşma yapacak. Yani bu programa katılacağız" açıklamasında bulundu.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
HDP

HDP'nin çok konuşulacak 15 Temmuz kararı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Meclis'te yapılacak törene katılmayacaklarını açıkladı

Çağlar Demirel

HDP'li vekil Çağlar Demirel'e verilen ceza belli oldu

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş'a verilen hapis cezası bozuldu

Geçtiğimiz Kasım ayında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 5 aylık hapis cezası bozuldu