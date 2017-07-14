CHP kararını verdi 15 Temmuz törenlerine katılacak

TBMM'de yapılacak 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümü törenlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti milletvekilleri de katılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan basın açıklaması aracılığıyla 15 Temmuz törenlerine katılacaklarını belirterek, "Demokrasiyi savunan, ortadan kaldırmayacak, yok etmeyecek ifade edecek her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız. Bu çerçevedeki Meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. Bu nedenle 15 Temmuz anmaları çerçevesinde cumartesi günü gündüz Genel kurulda hazır bulunağız. Bugünkü Meclis’e yürüyeceğiz. Resmi tören içerisinde yer alacağız. Sabaha karşı yapılacak liderlerin konuşmasında da sayın genel başkanımız konuşma yapacak. Yani bu programa katılacağız.

Dün itibariyle davetiye geldi Meclis Başkanlığının davetiyesi. Meclisin kuruluş iradesinin yeniden yaşandığı bir geceydi o gece. Demokrasiyi savunan, ortadan kaldırmayacak, yok etmeyecek ifade edecek her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız.

Bu çerçevedeki Meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. Bu nedenle 15 Temmuz anmaları çerçevesinde cumartesi günü gündüz Genel kurulda hazır bulunağız. Sayın genel başkanımız orada bir konuşma yapacak. Daha sonra gece 00.13’te 16 Temmuz sabaha karşı birinci Meclis’te başlayan 00.13’teki yürüyüşte sayın genel Başkanımız ile bütün milletvekillerimiz ile hazır olacağız. Oradan bugünkü Meclis’e yürüyeceğiz. Resmi tören içerisinde yer alacağız. Sabaha karşı yapılacak liderlerin konuşmasında da sayın genel başkanımız konuşma yapacak. Yani bu programa katılacağız" açıklamasında bulundu.