HDP'nin çok konuşulacak 15 Temmuz kararı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Meclis'te yapılacak törene katılmayacaklarını açıkladı

Osman Baydemir bu kararın nedenini Eş Genel Başkanların tutuklandığı için aldıklarını belirterek, 'Eşbaşkanlarımız olmadığı için reddediyoruz. Gitmiyoruz, katılmıyoruz' açıklamasında bulundu.

İşte Osman Baydemir'in yaptığı yazılı açıklama:

"Yarın Grup Başkanvekilimiz genel kurulda hitabını gerçekleştirecek. Önce söz konusu etkinliğe davet edilmedik. Ama şu an yapılan davet de yanlış yere yapıldı. Çünkü Yüksekdağ ve Demirtaş şu an cezaevinde. Davet onlara yapılmalıydı. Onlar darbe sonucu cezaevinde. Eşbaşkanlarımız olmadığı için reddediyoruz, gitmiyoruz, katılmıyoruz."