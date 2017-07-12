Ana Sayfa | SİYASET 12/07/2017 16:10

Abdullah Gül'den flaş Fethullah Gülen açıklaması

abdullah gül

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Reuters ve bir Alman radyosuna verdiği demeçte Abdullah Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini iddia etmişti. Gülen açıklamalarına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi.

Abdullah Gül, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine.”

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
dervis eroglu

Eroğlu, Kıbrıs konusunda ortaya çıkan durumu değerlendirdi

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs sorununun temel sebebinin Rumların Kıbrıslı Türkleri kendilerine eşit bir halk olarak görmemeleri ve adayı Yunan hegemonyasına sokma hayalleri olduğunu kaydetti.

huseyin ozgurgun

Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının azınlık düşüncesi yok

Bu konuda ortak zemin bulunabileceğine inanç belirterek, Türkiye ile de istişareler yapılması gerektiğini anlattı

sibel siber

Siber, Rum halkı federasyona hazır değilse yeni çözüm olmaz

Siber, tutanakların, Rum tarafının federasyondan ziyade özellikle yönetim ve güç paylaşımında bir üniter devlet modelini istediği yönünde olduğunu söyledi