Abdullah Gül'den flaş Fethullah Gülen açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Reuters ve bir Alman radyosuna verdiği demeçte Abdullah Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini iddia etmişti. Gülen açıklamalarına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi.
Abdullah Gül, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine.”