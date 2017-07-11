Ana Sayfa | SİYASET 11/07/2017 13:03

HDP'li vekil Leyla Zana hakkında karar verildi

Leyla Zana

Terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana yargılandığı davadan beraat etti

Duruşma Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Leyla Zana duruşmaya katılmazken avukatı hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Zana'nın cezalandırılması yönünde dava açılmasına rağmen, sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkumiyete yeterli şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. 

Mahkeme Zana'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "suçu ve suçluyu övmek" ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından sanığın eylemlerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi. 

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