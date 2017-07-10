CHP lideri Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ve Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, milletvekilleri Levent Gök, Barış Yarkadaş ve İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, morali yerinde olan Berberoğlu'nun anılarını yazdığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Gerçeği yerinde görmek, gerçekten acı verici. Adalet, saraylarda değil aslında. Üzerinde adalet sarayı yazılan binalarda bugünkü koşullarda, üzülerek ifade edeyim, adalet dağıtılmıyor. Adaletin mahkum edildiğini, hapse atıldığını gördüm. Hiçbir günahı olmayan insanların, terörle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan insanların, haksız yere suçlanan insanların hapse atılması toplum vicdanında derin yaralar, acılar açar. Enis Bey, bu örneklerden birisi. Uzun yıllar gazetecilik yaptı, Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Bütün gazeteci arkadaşlara selamları var, morali yerinde, anılarını yazıyor. Umarız adalet, yerini bulur ve kısa süre içerisinde tahliye olur. Alınan karar, çok ağır bir karar, hukukla bağdaşmayan bir karar, adaletle bağdaşmayan bir karar, toplum vicdanında derin yaralar açan bir karar. 'Adalet, ağır yürür, az yürür ama mutlaka hedefe varır' diye bir ifade var. Dolayısıyla biz de adaletin bir gün tecelli edeceğine inanıyoruz."