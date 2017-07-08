Ana Sayfa | SİYASET 08/07/2017 09:09

Adalet Yürüyüşü yirmi dördüncü gününde devam ediyor

kemal kılıçdaroğlu

CHP liderinin Güvenpark'tan geçtiğimiz Haziran ayında başlattığı Adalet Yürüyüşü yirmi dördüncü gününde devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi dördüncü gününde saat 09:00’da Maltepe'ye doğru yürüyüşüne devam edecek. Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde, 50 binden fazla kişiden oluşan kortejin yirmi dördüncü gününde 20 kilometre yürümesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu bu geceyi Kartal Dragos’ta geçirdikten sonra yarın saat 17:00’de Dragos sahilden 3 kilometre tek başına yürüyüp Maltepe’deki miting alanına gidecek.

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