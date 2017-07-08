CHP liderinin Güvenpark'tan geçtiğimiz Haziran ayında başlattığı Adalet Yürüyüşü yirmi dördüncü gününde devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi dördüncü gününde saat 09:00’da Maltepe'ye doğru yürüyüşüne devam edecek. Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde, 50 binden fazla kişiden oluşan kortejin yirmi dördüncü gününde 20 kilometre yürümesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu bu geceyi Kartal Dragos’ta geçirdikten sonra yarın saat 17:00’de Dragos sahilden 3 kilometre tek başına yürüyüp Maltepe’deki miting alanına gidecek.