Ana Sayfa | SİYASET 08/07/2017 08:57

MHP lideri Bahçeli'den Adalet Yürüyüşü hakkında flaş talimat

devlet bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP liderinin başlattığı "Adalet Yürüyüşü" ile ilgili partisinin İstanbul İl Teşkilatı'na talimat gönderdi

MHP lideri Bahçeli'nin İstanbul İl Başkanlığı'na gönderdiği talimatına göre, MHP'nin İstanbul'daki ilçe başkanlıkları ve Ülkü Ocakları, 2 gün kapalı olacak.Bahçeli'nin talimatının gerekçesinin ise "herhangi bir tahrike mahal vermemek" olduğu ifade edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın twitter adresinden, Bahçeli’nin, ’Adalet Yürüyüşü’ güzergahında bulunan MHP İlçe Teşkilatları ve Ülkü Ocaklarının 2 gün süreyle kapatılması talimatını verdiğini duyurdu.

Semih Yalçın’ın paylaştığı mesaj şöyle:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli İstanbul İl Başkanlığına bugün verdiği talimatla; ana muhalefet partisinin yürüyüş güzergahı üzerindeki partimizin bütün ilçe teşkilatlarının ve ülkü ocakları şubelerinin iki gün süreyle kapalı kalmasını istedi. Teşkilatlarımıza ’tahrik yürüyüşü’ sırasında her türlü prokovatif eylemlere karşı tedbirli olmaları talimatını verdi."

MHP İL BAŞKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, "Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin İl Başkanımız Sayın Mehmet Bülent Karataş'a verdiği talimat doğrultusunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binaları provokasyonlara mahal vermemek amacı ile 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar kapatılmış ve siyasi faaliyetlere ara vermiştir" ifadelerine yer verildi.

 
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