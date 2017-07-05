Ana Sayfa | SİYASET 05/07/2017 15:30

CHP'li Bülent Tezcan'dan saldırı girişimine yönelik ilk açıklama

Bülent Tezcan

CHP'li Bülent Tezcan, Adalet Yürüyüşüne yönelik saldırı hazırlığında olan teröristlerle ilgili açıklamada bulundu

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Bir şeye dikkat çekme ihtiyacı duyuyorum. Devleti yönetenler sözlerine dikkat etmek zorundalar. Başbakan, başbakan yardımcısı gibi kişilerin bu yürüyüşü terörle ilişkilendirmeye çalışmaları, tamamen masum bir eylemi terör eylemi ile irtibatlandırmaya çalışılan sözleri provokasyon yapmak isteyenleri cesaretlendiren sözlerdir. Bildiğim şu buraya özle bir operasyon değil. Rutin terör operasyonları çerçevesinde bir çalışma. Rutin operasyonların bir parçası olarak açıklama yapıldı.” ifadelerini kullandı.

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