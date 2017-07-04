CHP YSK'nın referandum kararını AİHM'e taşıyor

CHP, geçtiğimiz Nisan ayında yapılan referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına yönelik YSK'nın aldığı kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın almış olduğu karar nedeniyle "referandumun gayrimeşru hale geldiğini" belirterek, AİHM'e başvurmak üzere dilekçeye imza attı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle referandum gayrimeşru hale geldi. Dilekçemizi hazırladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bugün dilekçeler gönderilecek" dedi.

Kılıçdaroğlu dilekçeyi, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı "Adalet Yürüyüşü"nün 20'inci gününde yürüyüşe başlamadan önce imzaladı.YSK, 16 Nisan referandumunda bazı seçmenlere mühürsüz oy pusulası ve zarf verildiği şikayetlerini değerlendirmiş ve mühürsüz oyların "dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece" geçerli sayılmasına karar vermişti.Karara tepki gösteren Halkların Demokratik Partisi (HDP), Vatan Partisi ve CHP, 16 Nisan referandumunda bazı usulsüzlükler olduğu iddiasıyla seçimin iptali için YSK'ya başvurmuştu.

YSK referandumunun iptal edilmesi talebini oy çokluğuyla reddetmişti.

Kararın protesto edildiği eylemlerde de çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.YSK gerekçesinde, "Henüz sandık sonuçları belirmeden ve tercihler üzerindeki olası etkisi bilinmeden alınan bu karar, eşitlik ve tarafsızlık ilkesine de uygun objektif bir karardır. Bu itibarla Kurul kararının (mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesi) seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak değerlendirilmesi mümkün değildir" denildi.YSK Başkanı Sadi Güven ise bu tartışmalara mühürsüz oyların daha önce de geçerli sayıldığını söyleyerek yanıt vermişti.

Kaynak: BBC Türkçe