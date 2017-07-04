Ana Sayfa | SİYASET 04/07/2017 12:21

CHP liderinin başlattığı Adalet Yürüyüşü'nde yirminci gün

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü 20. gününde devam ediyor

Geçtiğimiz Haziran ayının 15'inde Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirminci gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ediyor. Kortej dün geceyi İzmit’in Yahyakaptan Mahallesi’nde bir AVM’nin yanında kurulan kamp alanında geçirdi. Kortej, Kılıçdaroğlu’nun kısa açıklamasının ardından yürüyüşüne başladı.

Yürüyüşten önce kısa bir açıklama yapan CHP lideri, YSK’nın mühürsüz pusula ve zarf kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu ilgili dilekçeyi imzalayarak kurmaylarına teslim etti.

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