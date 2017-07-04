Ana Sayfa | SİYASET 04/07/2017 09:33

Meral Akşener'den MHP Genel Başkanlığıyla ilgili önemli açıklama

Meral akşener

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, MHP Genel Başkanlığına aday olmayacağını açıklarken aday olacaklara başarılar diledi

Meral Akşener Yeniçağ yazarı Servet Avcı'nın kızının düğünü öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Haber Erk'in haberine göre; İsim vermeden yeni parti çalışmalarında yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan'ı kastederek, “MHP'nin ekimde kasımda olabileceğini düşündüğü, bir hesaplaşma veya kongrede aday olma gibi bir durumda. Ben bu tercihlere saygı duyuyorum. İnşallah başarılı olurlar, genel başkanlığı alabilirler. Çok sevinirim” dedi.

Bir basın mensubunun “Ama siz buna pek ihtimal vermiyor musunuz?” sorusu üzerine Akşener, şu açıklamayı yaptı: “Hayır, öyle bir şey diyemem. Ben kendimle ilgili o defteri kapattım.”

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