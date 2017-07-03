Ana Sayfa | SİYASET 03/07/2017 19:33

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz çağrısı

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüyle ilgili açıklama yaptı

İbrahim Kalın, Tarabya’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde yaptığı basın açıklamasında, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor” dedi.

 
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