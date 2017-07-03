İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüyle ilgili açıklama yaptı

İbrahim Kalın, Tarabya’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde yaptığı basın açıklamasında, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor” dedi.