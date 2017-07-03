CHP liderinden Adalet Yürüyüşünün 19. gününde flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li vekil Enis Berberboğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşün 19. gününde önemli açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Herkesin huzur içinde yaşaması, teröre karşı, terörü lanetlemek, terörden mağdur olan aileler, 15 Temmuz şehit ve gazileri ile tüm şehit yakınları için yürüyoruz. Terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 AK Partili yöneticinin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletip, kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz." açıklamasında bulundu.

ZULMÜN DEĞİL MAZLUMUN YANINDAYIZ

Zulmün karşısında olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Zulüm ile abad olunmaz. Zulmün karşısındayız. Zulmün yanında değil, mazlumun yanında olmak bizim temel felsefemiz, görüşümüz. Mazlumun yanında olmak, haksıza karşı durmak, haklıyı savunmak, bizim temel görevimizdir. Bu yürüyüşümüzü yapmamızın da temel nedeni, haksızlıkların artık Türkiye'de çuvala sığmayacak boyutlara ulaşmasıdır. Bir düzen düşünün, suçlayan kişi kendileri. Yargılayan kişi yine kendileri. Mahkum eden kişi de kendileri. Yani, suçlamayı yapan, yargılayan ve mahkum eden aynı kişi ve buna adalet deniyor. Bu, adalet değildir. Böyle bir adalet olmaz. Eğer yargıcın önünde, giydiği cübbenin önünde ilik ve düğme yoksa, her türlü baskıya direndiği içindir. Adalet konusunda söz verdiği içindir. Adaletli davranacağı içindir. Bu nedenle adalet yürüyüşümüze aynı kararlılıkla devam ediyoruz."

YÜRÜYÜŞÜN ZORLUKLARINI ANLATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a yaklaşırken provakasyon olacağı yönünde bir takım duyumlar aldıkları ifade ederek, yürüyüşe katılanlardan, böyle bir şey olması durumunda sadece alkışla karşılık vermelerini istedi.

Zor bir yürüyüş yaptıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Küfürler edildi, taşlar atıldı, gübreler döküldü. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü biz bir ideal, dava, huzur, adalet için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taş da atılsa onu gül kabul edin. Bize küfür de edilse onu iyi bir söz olarak kabul edin. Ne söylenirse söylensin, hep beraber idealimiz, Türkiye, çocuklarımız, geleceğimiz ve adalet için yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.