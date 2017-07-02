Sivas katliamı Madımak oteli soru önergesi

Altıok, 21 Şubat 2017 tarihinde görülen ve 26 Mayıs 2017’ye ertelenen Sivas Katliamı davası sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, 21 Şubat 2017 tarihinde görülen ve 26 Mayıs 2017’ye ertelenen Sivas Katliamı davası sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle 6 Haziran 2017 tarihinde yazılı soru önergesi verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak yanıtlanması için verilen soru önergesinde "Son dönemde yazılı ve görsel medyada Sivas Katliamı hükümlülerinin cezaevinden gönderdiği mektuplarla “masum olduklarına” ilişkin yaygın bir algı operasyonu yürütüldüğüne tanıklık etmekteyiz. Ayrıca Temmuz 2014 tarihli Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu Raporu’nda da sanıkların sorumluluğu perdelenmiş ve tüm kusur kamu yönetimine yüklenmek istenmiştir. Bu çerçevede Bakanlığınız Sivas Katliamı hükümlülerinin daha önce başka katliamların sanıklarının, suikastların katillerinin sessizce torba yasalarla serbest bırakıldığı gibi serbest bırakılmasına dair bir çalışma mı yürütmektedir? Bu algı operasyonlarıyla kamuoyu buna alıştırılmak mı istenmektedir?" diye sordu.