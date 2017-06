CHP İngiltere bayramda binasını açtı Adalet Yürüşünü selamladı

Londra’da hizmete başlayan Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birliği çalışma merkezi binasının açılışı geçtiğimiz pazar günü yapıldı. Açılışta Türkiye'den CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet katılırken İngiltere İşçi Partisi Edmonton Milletvekili Kate Osamor,'da kurdela kesti

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-Yaklaşık bir ay önce Londra’da hizmete başlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İngiltere Birliği çalışma merkezi binasının açılışı geçtiğimiz pazar günü yapıldı. Açılışta CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İngiltere İşçi Partisi Edmonton Milletvekili Kate Osamor, Belediye Meclis üyeleri Ali Gül Özbek, Ahmet Karahasan, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Tugay Hurman, Day-Mer sözcüsü Ahmet Sezgin, CHP İngiltere Birliği Kurucu Başkanı Baki Düzgün, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer, CHP İngiltere Başkanı Hasan Dikme, yönetim kurulu ve parti üyeleri, Avrupa Medya Gurubu Başkanı Vatan Öz, Bozcader, Dem radyo, katıldı. Öğleden sonra yapılan açılış sonrası Kervan’da dayanışma yemeği düzenlendi.

Açılışta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Kate Osamor ve CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme konuşma yaptı ve 2019’da yapılacak seçimlerin önemine değinildi. Programda Eren Erdem’de olmasına rağmen Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüyüşüne katılan Eren Erdem Londra’ya gelemediği için destek iletisi gönderdi. Erdem şunları iletti: “Yürüyüşümüz adaleti bulana kadar demokratik laik eşitlikçi bir Türkiye’yi kurana kadar devam edecektir. Aranızda olamayacağım.Direniş emanetiniz emin ellerde. İlk fırsatta Londra’da olacağım. Hepinizi saygılyla selamlıyorum”

Konuşmasında şunları dile getirdi: Türkiye’den size selam getirdim. Bugün Londra’da bayram. Mübarek Ramazan bayramıızı kutluyorum. Hep birlikte nice bayramlar dilerken daha aydın yarınlar dileğiyle adalet dileğiyle baramınızı kutluyorum. Adalet gelirse asıl o zaman ülkemizde bayramlar daha coşkulu olur.

Ağaçları mı, zeytinlikleri mi, insanları mı kadınları çocukları gençleri ülkemizi cumhuriyetimiz demokrasimizi özgürlüğümüzü neyi koruyacağımızı kollayacağımızı inanın şaşırmış durumdayız. Bu konulardaki omuzlarımızdaki sorumluluğun farkındayız. Anamuhalefet partisi olarak üzerimizde büyük yükün olduğunun biliyoruz. Ama çok ciddi şekilde mücadelemezi yapıyoruz.”

“Herkesin özgürce düşüncelerini ifade edebilmeleri için mücadele ediyoruz. Adalet demokrasi ana konularımız. Atalarımız der ki ; ‘Bir saat adaletle hüküm etmek bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır”

Kaplan : “Türkiye’de adaleti mumla arar olduk. Adında sadece Adalet terimlerini barındıran olan parti AKP, ama özünde ne yazıkki adalete çok uzak olan AKP. Biz Hain Fetö derken Akp’liler hocaefendi diyordu. Biz Hain Fetö derken onlar hocam ne olur gel bitsin bu hasret diye salya sümük ağlayanlar 15 Temmuz’u fırsat bilerek Türkiye’ye darbe yaptılar. Ülkemize kanun hükmünde kararnamelerle bedel ödetmeye devam ediyorlar. Tüm muhalifleri susturmak istiyorlar.

“Anayasa görüşmelerini referendum sürecini hatırlayın. Ülkeyi yönetenler öyle bir hırs içinde oldular ki herkesi darp ettiler. Engelli milletvekilimize bile şiddet uyguladılar. Kürsüdeki isyanımız buydu. Yere batsın sarayınız dedik”

Fatma Hürriyet Kaplan Ecevit’in şu sözleriyle konuşmasını bitirdi:

CHP İngiltere Başkanı Hasan Dikme teşekkür konuşması sonrasında herkesi Britanya Adalet Yürüşünü tertip komitesi adına yapılacak olan Yürüyüşüne davet etti. "Londra'da Adalet icin hep beraber yürüyoruz! Tarih:29.06.2017 Perşembe Saat:18:30 Baslangıç: Manor House Underground Istasyonu Bitis:Wood green Kütüphanesi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İngiltere’nin Kervan Düğün Salonun’ndaki dayanışma balosuna katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl şunları söyledi:

“Birilerinin yüreğine korku salındı. Adalet yürüyüşünü engellemek istediler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar nafile oldu. O kitle genel başkan Kılıçdaroğlu arkasında İstanbul2a doğru yürüyüşe geçti. Bu sıradan bir yürüyüş değil. Dünya tarihinde önemli yürüyüşler vardır. Mao yürüdü. Gandi yürüdü. Türkiye tarihinde de madenciler yürüdü. 69 yaşında bıkmadan usanmadan yağmur sıcak demeden büyük bir karalılıkla elinde adalet için yürüyen bir lider var. 435 km mesafeyi bir kez olsun terketmeden yürüyen bir lider ve arkasında her geçen gün büyüyen bir kitle var. Yüreklere korku salındı. Bu yürüyüş sadece CHP’yi ilgilendiren bir yürüyüş değil. 80 milyon vatandaş için yürüyoruz. Birçok siyasi partiler sivil toplum örgütleri bu anlayışımızı içselleştirdiler. Bu anlamlı yürüyüşte parti bayrağı yok. Bu ülkede adaletsizlik var. Bu adaletsizlik sadece CHP’lilere değil 16 yıldır tüm Türkiye’ye yapılıyor. AKP iktidarı bütün insanlara karşı adaletsizlik yapıyor. Sadece tutuklanan milletvekillerine yönelik bir adaletsizlik değil. Bu adalet hayatın her alanında lazım. Adalet herkese lazım. Bıçak kemiğe dayandı. Biz sabırla metanetle ülkemize gerginliğe başvurmadan mücadele ediyoruz. Ama bugün bıçak kemiğide deldi geçti. Sokağa çıktık. Şimdi Türkiye’de sürekli eylem zamanıdır. Bu mücadele yürüyüşle sınırlı kalmayacak. Yoldaşlık duygusu ile bu yürüyüşü büyüteceğiz. Adalet için bileşenlerimizle yoldaşlarımızla yürüyoruz ve her türlü fedakadarlığı yapmaya hazırız. Bizim soldan gelen Anti Emperyalist bir bakışımız var. Halktan yana emekten yana adil düzenden yana bir siyaset anlayışımız var. Memleket refahı neyi gerektiyorsa o uğurda mücadele şiarıyla ilerleyeceğiz. İnanç temelinde siyaset olmaz. Etnik kimlik üzerine siyaset olmaz. Yaşam şartları üzerinde siyaset olmaz. Bu ülkede dayanışma kardeşliği bir arada yaşamayı ortadan kaldırmaya çaılşıyorlar. Bunu açıkça reddediyoruz. Sosyal demokrasi evrensel ilkeler ışığında olgunlaşan bir siyaset peşindeyiz. Bu nedenle adalet yürüyüşü önemlidir.

Avrupa Medya Gurubu Başkanı Vatan Öz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İngiltere İşçi Partisi Edmonton Milletvekili Kate Osamor, Belediye Meclis üyeleri Ali Gül Özbek ve Tugay Hurman, CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme ile CHP İngiltere Binasında bayramlaştı.