Ana Sayfa | SİYASET 23/06/2017 17:26

Enis Berberoğlu cezaevinden çıkışta ilk kez konuştu

Enis Berberoğlu

Tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na kayınpederinin cenazesine katılması için bir gün izin verildi

Kayınpederinin cenazesine katılması için 1 gün izin verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, yoğun güvenlik önlemleri altında Küçükköy Merkez Camii'ne getirilen Berberoğlu'nu eşi Oya Berberoğlu karşıladı.

Berberoğlu camiye girişinde yaptığı açıklamada, "Yürüyüş yapanlara teşekkür ediyorum. Kayınpederim bana eşimi hediye etti. Ben de ona torun hediye ettim. Yapılan yazışmalar ve bakanlıkların hızlı çalışması sonucu cenazeye yetiştim" açıklamasında bulundu.

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