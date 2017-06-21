Ana Sayfa | SİYASET 21/06/2017 21:26

CHP lideri Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 7. gününü bitirdi

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün 7. gününü bitirdi

Yürüyüşün bugünkü bölümünde yaklaşık 20 kilometre mesafe kateden Kılıçdaroğlu, Gerede yakınlarındaki Kazanlar köyü mevkisinde oluşturulan konaklama alanına ulaştı.Bir bölümü yoğun yağmur altında geçen yürüyüşün öğleden sonraki kısmına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Milli Güreşçi Savaş Yıldırım, Şair-Yazar Sunay Akın, Gazeteci Metin Uca, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki, eski Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz da katıldı.Yürüyüşü sırasında, bir süre üniversiteli gençlerle kol kola giren Kılıçdaroğlu, bir tepeye "adalet" yazan grubu selamladı.Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşüne ara verdiğinde, yanına yaklaşan bir kişi 'Hacca gitmek istediğini" söyledi. Kılıçdaroğlu, "bu talebinin karşılanacağı" sözünü verdi.Geceyi alana getirilen karavanda geçirecek Kılıçdaroğlu'nun, yarın sabah saatlerinden itibaren yürüyüşüne devam etmesi bekleniyor.

 
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