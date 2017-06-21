CHP İzmir il başkanlığından Adalet Yürüyüşüne büyük destek

CHP liderinin başlattığı Adalet Yürüyüşüne CHP İzmir İl Başkanlığı da destek verdi. 500 partili İzmir'den yola çıkarak Manisa'nın Saruhanlı ilçesine ulaştı Akhisar'a devam etti

Bugün saat 10.30’da Akhisar şehir merkezi girişinde İzmir, Menemen, Aliağa ve Turgutlu’dan gelen partililerin oluşturduğu yaklaşık 1000 kişilik grup, yürüyüşe başladı. Yürüyüşe katılanlar arasında CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir İl Başkan Yardımcısı Okan Karlıdağ, Manisa CHP İl Başkanı Halil Tokul, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Menemen CHP İlçe Başkanı Hürol Taklak, Aliağa CHP İlçe Başkanı Özcan Durmaz, Soma CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Kırkağaç CHP İlçe Başkanı Şerif Ozan İren de yer aldı. Yürüyüşten ‘Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmaz’, ‘Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek’, ‘Adalet, adalet, adalet’, ‘Türkiye laiktir, laik kalacak’, ‘Susma, sustukça sıra sana gelecek’, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’, ‘Vekiller içerde, damatlar dışarda’, ‘Soma maden şehitlerimiz için adalet istiyoruz’, ‘Gazetecilerimiz için adalet istiyoruz’, ‘Türkiye’miz için adalet istiyoruz’ sloganları yükseldi. Önde bir partili, adaleti simgeleyen teraziyi taşıdı.

Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından CHP Akhisar İlçe Başkanlığı’na gelen grup adına açıklamayı CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Şahin, yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na destek verdiklerini vurgulayan Şahin, “Gazetecimiz ve yazarlarımız FETÖ bir terör örgütü diye yıllarca mücadele verdiler. Milletvekillerimiz parlamentoda, FETÖ örgütü ile mücadele verdiler. Onların karşısında AKP milletvekilleri diyorlardı ki ‘Bu hoca yüzyılın en değerli adamı.’ Ama yılan onları da soktu. Şimdi Fethullah Gülen’e, FETÖ terör örgütü diyenler hapiste; o gün FETÖ’yü Fethullah Gülen’i savunanlar dışarıda. Bunun için adalet istiyoruz ve bunun için yollardayız. Bunun için Türkiye’de tekrar diktatörlüğe son vereceğiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bütün Türkiye’de hayırda bileşenler mutlaka ve mutlaka parlamenter sistemi tekrar kuracağız. Öyle bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki etnik yapı demeden, ayrışım yapmadan, kuzey, güney, doğu ve batı demeden Türkiye’yi kucaklayacak bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ise “Bu şanlı ve anlamlı yürüyüşe bir anlam daha katmak için Ege olarak katkı sunmak için İzmir’den yola çıktık. Mustafa Kemal Atatürk, ulu önderimiz 9 Eylül 1922’de İzmir’de bu Cumhuriyet’i ve bağımsızlığımızı bize emanet etti. Kurucu liderimiz İzmir’e Türkiye’yi emanet etti. Bu emanete layık olmak için hep birlikte yürüyoruz. Manisa’da ve Saruhanlı’da yürüdük, şimdi de Akhisar’da yürüyoruz. Elbette daha da yürüyeceğiz. Ta ki bu ülkede demokrasi, barış, özgürlük ve adalet gelinceye kadar. Bağımsız Türk yargısı tekrar oluşuncaya kadar tekrar hukukun üstünlüğü Türkiye’de bağımsız yargılar kuruluncaya kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Halkın oyları ile seçilmiş 100 binin üzerinde oy almış yurtsever, demokrat, Cumhuriyetçi, Atatürkçü insan Enis Berberoğlu hukuksuz bir şekilde, adaletsiz bir şekilde bir mahkeme kararı ile 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır ve Maltepe Cezaevi’nde tutukludur. Sevgili arkadaşlar parlamenterin bile artık özgürlüğünün tartışıldığı parlamenterlerin özgürlüğünün artık kalmadığı bir ülkede demek ki adalet yoktur, hukuk yoktur ve demokrasi yoktur. Adalet herkes için gereklidir. Herkesin bir gün adalete ihtiyacı olabilir. Bugünkü yönetimin de bugün ki iktidarın da bir gün adalete mutlak ihtiyacı olacaktır” dedi.

Tutuklanan milletvekillerinin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Ali Güven, tutuklu öğretim üyeleri, öğrenciler, gazetecilerin de tahliye edilmesini istedi. Ali Güven, “Genel başkanımız ile Gebze’de buluşarak İstanbul Maltepe’ye yürüyeceğiz ve demokrasiyi anlatmaya halkımıza ve dünyaya duyuracağız” dedi. Açıklamanın ardından grup, Balıkesir yönüne hareket etti.

Kaynak: Sözcü