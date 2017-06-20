'Ben adalet arayan tüm mağdurlar için yürüyorum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşüne devam ederken Çamlıdere yol ayrımında yapılan grup toplantısında konuştu

CHP lideri bu yürüyüşe başlamasının nedenini, "Ben kendim için yürümüyorum, adalet arayan bütün mağdurlar, mazlumlar için yürüyorum. Kim adaletten şikayetçiyse, adalet istiyorsa, adalet beklentisi içindeyse ben onun yanındayım ve onun hakkını sonuna kadar savunacağım." şeklinde açıkladı.

Kılıçdaroğlu, adalete karşı durmanın değil, adaleti savunmanın insanlık görevi olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"CHP'ye oy vermiş veya vermemiş, hayatı boyunca CHP'ye hiç sempati duymamış, kim olursa olsun, eğer bir haksızlığa uğramışsa ben onun hakkını savunmuyorsam kendimi insan yerine koymam. Ben onu da kendimi de insan yerine koyuyorum. O haksızlığa uğruyorsa ben haksızlığa uğramış olacağım.Diyorlar ki 'Adaleti niye yürüyerek arıyorsunuz?' Ama şunu söyleyemiyorlar. Memlekette adalet var da biz onun için mi yürüyoruz? Adalet olmadığı için yürüyoruz. Adalet olsa niye yürüyelim. Adalet olsa hepimiz huzur içinde oluruz, yüzümüz güler, adaletsizlikten şikayet etmeyiz. Adaletin olmadığı bir yerde ne yapacağız? Yürüyoruz, haklarımızı arıyoruz. 'Sivil itaatsizlik' diyorlar, 'Neden izin almadılar?' Adaleti savunmak için kimseden izin alınmaz, adalet Allah'ın emridir. Adalet ne zaman çöktü? Adaletin doğru dürüst işlemediğini hepimiz biliyorduk. Aksaklıkları vardı onu da çok iyi biliyorduk ama çökmemişti.

"Eski kararlarınıza neden sahip çıkmıyorsunuz, eski kararlarınızın arkasında neden dik ve onurlu durmuyorsunuz? Milletvekilleri hapisteyken neden sessiz kalıyorsunuz?" diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesinin değerli üyeleri verdiği karara sahip çıkmak, o kararın arkasında durmak zorundadır. Eğer diğer hakimlerin yaptığı gibi siz de çay toplamaya meyilliyseniz söyleyeceğim bir şey yok. Ama, 'Biz yargıcız, onurluyuz, hukuk okuduk, anayasayı, demokrasiyi, hukuku savunuyoruz biz adalet dağıtacağız' diyorsanız saraya bakmayın, saraydan gelecek talimata göre karar vermeyin. Onurunuzla, ilkenizle durun. Biz de size saygı gösterelim ve bu saygıyı biz göstereceğiz. Siz de biran önce kararınızı verin onu bekliyoruz."