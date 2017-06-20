Ana Sayfa | SİYASET 20/06/2017 11:51

Adalet Yürüyüşünde altıncı gün

Adalet Yürüyüşü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü altıncı gününde devam ediyor

Geçtiğimiz Perşembe Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, altıncı gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor.  ‘Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş güzergahında karşılaştığı vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığı görülüyor.  Adalet yürüyüşünün altıncı gün etabı saat 08:00 sıralarında başladı. CHP lideri, Çamlıdere yol ayrımında ise CHP TBMM Grup toplantısında konuşacak.

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