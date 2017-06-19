Kurtulmuş, 'Irkçı yükseliş Avrupa'yı karanlık bir geleceğe sürükleyecek'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Londra'da yaşanan kamyonetli saldırının ardından açıklama yaptı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Korkarız ki ırkçı yükseliş Avrupa'yı karanlık bir geleceğe sürükleyecek." değerlendirmesini yaptı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Londra'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

İşte Numan Kurtulmuş'un o paylaşımı, "Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Saldırı Avrupa'daki İslam düşmanlığının geldiği vahim boyutu göstermektedir. Korkarız ki ırkçı yükseliş Avrupa'yı karanlık bir geleceğe sürükleyecek." ifadelerini kullandı.