Ana Sayfa | SİYASET 19/06/2017 19:08

Kurtulmuş, 'Irkçı yükseliş Avrupa'yı karanlık bir geleceğe sürükleyecek'

Numan Kurtulmuş

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Londra'da yaşanan kamyonetli saldırının ardından açıklama yaptı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,  "Korkarız ki ırkçı yükseliş Avrupa'yı karanlık bir geleceğe sürükleyecek." değerlendirmesini yaptı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Londra'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

İşte Numan Kurtulmuş'un o paylaşımı, "Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Saldırı Avrupa'daki İslam düşmanlığının geldiği vahim boyutu göstermektedir. Korkarız ki ırkçı yükseliş Avrupa'yı karanlık bir geleceğe sürükleyecek." ifadelerini kullandı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Adalet Yürüyüşü

Adalet Yürüyüşünün beşinci günü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü beşinci gününde devam ediyor

TBMM

TBMM 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak

TBMM çalışmalara ara verdi. 15 Temmuz Cumartesi günü çalışmalar yeniden başlayacak

kemal kılıçdaroğlu

Adalet Yürüyüşünde CHP liderinin zor anları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekil Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü dördüncü gününde devam ediyor