Adalet Yürüyüşünün beşinci günü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü beşinci gününde devam ediyor

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, beşinci gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ediyor. ‘Adalet Yürüyüşü'ne Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş güzergahında karşılaştığı vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığı görüldü.

Adalet Yürüyüşünün 5. günü CHP liderinin konuşmasıyla başladı. CHP lideri “Son derece memnunum. Adalet kavramına verdiğimiz önemi, artık bütün dünya biliyor. Adalet, hak ve hukuk birbirinden ayrılmaz kavramlar. Biz, herkes için adalet istiyoruz. Herkes için hak ve hukuk istiyoruz. Bunun için yürüyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Kimseye kötü söz söylemiyoruz. Kimseye yan bakmıyoruz. 80 milyonun bir arada, kardeşçe yaşamasını istiyoruz. 80 milyon, bir arada ve huzur içinde yaşasın. Hepimizin istediği bu. Bize saldırılar olabilir. Bizi eleştirenler olabilir. Bizi kızdırmak isteyenler olabilir. Hepsinin canı sağ olsun. Ben inatla kararlılıkla azimle adalet için yürüyeceğim; 80 milyon için. Dün yürüyüşümüzün büyük bir kısmını yağmur altında yaptık. Gelip, geçen kamyonlar, minibüsler, özel arabalar belki şöyle düşünmüşlerdir; ‘Bu insanlar, bu yağmurun altında niye yürüyor?’ Onlara şunu söylemek isterim. Biz, adalet için yürüyoruz. İnsan varsa bir yerde, adalet de olmak zorundadır” açıklamasında bulundu.