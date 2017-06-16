Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine CHP liderinden jet yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşünün ikinci günü bu sabah 08.00'da başladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP liderinin başlattığı yürüyüş hakkında , "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker" demişti.Kemal Kılıçdaroğlu Bahçeli'nin sert eleştirilerine "Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın, onun da adalete ihtiyacı oacak. Bu eleştirilere rağmen adalet yürüyüşünü yerine getireceğiz" yanıtını verdi.

CHP lideri yoruldunuz mu sorusu üzerine "Gerçekçi olmak lazım. Yorulmadık diyemeyiz. Ama yolumuza devam edeceğiz. Dün biraz uzun bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugün 22 km'lik bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşe güzergah üzerinden de katılımlar olacak" dedi.