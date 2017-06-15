Ana Sayfa | SİYASET 15/06/2017 17:26

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe tepki

devlet bahçeli

CHP liderinin Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş ile ilgili MHP liderinden açıklama geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a başlattığı tepki yürüyüşüne ilişkin açıklama yaptı.

İşte Bahçeli'nin o açıklaması:

"CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark’tan başlayıp İstanbul Maltepe’ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır. Atalarımız boşuna söylememiş; akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir. CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmakta, uluslararası topluma dikta duyurusunda bulunarak demokrasiye kastetmenin çabasındadır."

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Meral Akşener

Meral Akşener CHP liderinin başlattığı yürüyüşe ne dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşüne Meral Akşener'den ilk açıklama geldi

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün ilk etabı tamamlandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Güven Park'tan İstanbul'a başlattığı yürüyüşün ilk etabını tamamladı

kemal kılıçdaroğlu

Tarihi Adalet Yürüşü, CHP lideri böyle yürüyor

CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına yönelik çıkarılan kararın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı aldı