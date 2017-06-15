Ana Sayfa | SİYASET 15/06/2017 17:16

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün ilk etabı tamamlandı

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Güven Park'tan İstanbul'a başlattığı yürüyüşün ilk etabını tamamladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü bugünlük geceyi geçireceği Batıkent Hipodromu'nda tamamladı.

İlk etabı tamamladıktan sonra Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

"Demokrasiyi dünyaya anlatamazlar dünyada bilinen bir gerçek Türkiye'de demokrasi yok. Bu yürüyüşümüzü uluslararası yayın organlarının da çok geniş bir şekilde verdiklerini söylediler. Bizim televizyonlarımız da geniş şekilde vermiş. Bütün gazeteci arkadaşlarıma verdikleri destek için teşekkür ediyorum."

"Elbette bu yürüyüşümüz bir şenlik. Aslında adalet arıyoruz, endişeli değiliz. Bir şenlik havası bahar havası içinde yürüyüşümüzü yaptık. Akşam burada konaklayacağız. Arkadaşlar fıkra anlatacaklar öyküler anlatacaklar şenlikli bir akşam olacak ben de arkadaşlarımla beraber olacağım."

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