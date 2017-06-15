Tarihi Adalet Yürüşü, CHP lideri böyle yürüyor

CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına yönelik çıkarılan kararın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı aldı

Bu sabah saat:11:10'da Kılıçdaroğlu'nun aracı Güven Park'a giriş yaptı. CHP lideri araçtan inişinde daha önce açıkladığı üzere; eline üzerinde ‘adalet' yazan pankartı aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu “Adaletin olmadığı ülkede yaşamak istemiyoruz. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adalet isteyen herkes bu yürüyüşe katılmalıdır. Adalet,adalet, adalet…. Tüm dünya duysun. Yeter artık! Dikta istemiyoruz. Darbecileri istemiyoruz. 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Köylüler, işçiler, memurlar için, hepimiz için adalet istiyoruz, herkes için adalet istiyoruz” açıklamasında bulundu.