CHP lideri eşi ile birlikte yola çıktı, ilk açıklaması bu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ile birlikte adalet için yola çıktı

CHP lideri, gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

Adaletin olmadığı bir yerde devlet de olmaz. Devletin olmadığı bir yerde insan da olmaz. O nedenle adalet yürüyüşünü başlatıyoruz. Bugün yürüyeceğim. Umuyorum. Vijdanı sağır olanlar bizim bu yürüyüşümüzün anlamını kavrarlar. Bizim bu yürüyüşümüze bizim sesimize kulak verirler. Biz gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz adliye önünde gazeteciler istemiyoruz. Biz hapishanelerde gazeteciler istemiyoruz. Biz hapishanelerde öğretim üyeleri istemiyoruz. Bunlar bize acı veriyor ve bizim bu acıyı sonlandırmamız gerekiyor. Söylemiştim. Bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce ben ödeyeceğim. Şimdi yürüyorum. Yürüyeceğim. İstanbul’a kadar. Bu son olmayacak. Bizim bu yürüyüşümüz ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek.