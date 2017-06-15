Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Katar çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etti

Katar temasları ile ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Doha'daki görüşmelerinin ardından bu akşam Kuveyt'e geçerek temaslarda bulunacağını söyledi. Çavuşoğlu, Cuma günü de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak Mekke'ye geçerek kendisiyle bir araya geleceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Türk halkının selamlarını, en iyi dileklerini ilettikten sonra bu yaşanan süreçte krizle ilgili düşünceleri ve buradaki durum hakkında tabii görüş alışverişinde bulunduk, bilgiler edindik. Ayrıca Türkiye olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve bizler olarak bu sorunun çözülmesi için neler yapıyoruz. Kimlerle görüştük hangi konular gündeme geldi ve bundan sonra hangi adımları atabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulduk. Moraller gayet iyi. Halkta da aynı şekilde. Fakat Katar'a karşı alınan bazı tedbirler var. Onlar da bu tedbirlerin gerekçelerini ve ne olduğunu öğrenmek istiyorlar, bir şeyi düzeltmek için."