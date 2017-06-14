CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:

"Asıl suçluların yargılanmadığı masum insanların yargılanıp hapsedildiği bir süreci yaşıyoruz. Yasa dışı yollardan eğer dışarıya silah götürüyorsa birileri, o kişilerin yargılanması lazım. Ama gün gelecek onlar yargılanacaklar. Hiçbir veri ve delil olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Hangi anlayışla, hangi hukukla? Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaktır. Yarın saat 11.00'de Güvenpark'ta olacağım. Elimde sadece bir afiş olacak, 'Adalet' yazacak üzerinde, adalet. Dünyanın en soylu kavramıdır adalet. Adaletin olmadığı bir ülke, devlet, halk mı olur? Devletin temeline dinamit koyuyorlar, devletin temeline. Adaletin temeline dinamit koyuyorlar. Yarın 11.00'de Güvenpark'ta olacağım ve yürüyüşümüzü başlatacağız, demokrasi, adalet bu ülkeye gelinceye kadar."