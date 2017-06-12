Numan Kurtulmuş'tan flaş bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Numan Kurtulmuş, bir gazetecinin "Geride kaldığımız günlerde yeniden bedelli askerlik tartışması baş gösterdi. Bu kez Sayın Cumhurbaşkanı'na atfedilen bazı açıklamalar da var. Böyle bir çalışma var mıdır? Bakanlar Kurulunda gündeme geldi mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bedelli askerlik meselesi sosyal medyanın en fazla belirleyebildiği alanlardan birisidir ve gerçekten çok iyi organize olan bir talep grubu var. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili açıklamayı Sayın Başbakanımız yapmıştı. Şu aşamada henüz Bakanlar Kuruluna gelmiş olan böyle bir teklif yoktur."