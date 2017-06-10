Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter serbest bırakıldı

FETÖ'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem Yeter'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı olan Ekrem Yeter'in tutukluluğuna avukatları tarafından itiraz edildi. Bu itiraz 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından görüşüldü. Görüşme sonucunda Yeter'in serbest bırakılmasına hükmedilirken, sanığa yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Yeter, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken, 2 Eylül tarihinde çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edilmişti. Yeter, 5 Haziran'da ise "FETÖ üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

KAYINPEDER BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, gözaltına alınan yeğeniyle ilgili bir açıklamada bulunarak, "Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz" demişti.