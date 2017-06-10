Ana Sayfa | SİYASET 10/06/2017 08:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a tam destek

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a sonuna kadar destek verileceğini açıkladı

Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik yaptırımlarını tamamen kaldırmaları gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen, "terörizme destek çıktığı" suçlamasıyla Katar'la ilişkilerini kesme kararı almıştı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında "Kardeş kavgasının kazananı olmaz" diye konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi biz aç veya susuz veyahut da Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmak, onlara gıda yardımında bulunmak, onlara gıda ihraç etmek, ilaç vesaire ihraç etmekten dolayı rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın, biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

"Katar'da çeşitli hizmetlerle ilgili kurulmuş vakıfları terör örgütü olarak ilan ediyorlar, olmaz böyle bir şey. O vakıfları ben de tanıyorum ve ben de biliyorum. Katar'ın bugüne kadar teröre destek verdiğine şahit olmadım."

 
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