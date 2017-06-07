CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Katar açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki sorunla ilgili açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Biz taraf olmayacağız ama bütün dünyayı kucakladığımız gibi İslam dünyasını da Arap dünyasını da kucaklayacağız. Onları kendi akrabamız sayacağız. Onlarla birlikte kültürel ilişkilerimizi, ekonomimizi geliştireceğiz, siyasal ilişkilerimizi geliştireceğiz. Bu bizim hedefimiz olmalı ama onların arasındaki kavgaya bir unsur olarak girmemeliyiz.'' açıklamasında bulundu.