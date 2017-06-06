Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar konusuyla ilgili liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar sorununa ilişkin dünya liderleriyle görüşme yaptı

Erdoğan, Arap Yarımadası'nda Katar konusunda yaşanan gerilime ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerilimin düşürülmesi için Türkiye olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti.