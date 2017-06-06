Ana Sayfa | SİYASET 06/06/2017 14:55

Milletvekili Adayı İbrahim Doğuş Küçük İşletmeler Tartışmasında Yer Aldı

İbrahim Doğuş Küçük İşletmeler Tartışmasında Yer Aldı

Cities of London ve Westminster Bölgesi Adayı İbrahim Doğuş Küçük İşletmeler Tartışmasında Yer Aldı

İşçi Partisi’nin Cities of London ve Westminster bölgesi adayı İbrahim Doğuş Enterprise Nation kuruluşu tarafından düzenlenen Küçük İşletmeler Tartışmasında yer aldı. İşçi Partisi Küçük ve Orta İşletmeler (SME4Labour) kuruluşunun başkanı olarak tartışmada konuşan Doğuş küçük işletmelerin Britanya ekonomisi için önemini vurguladı. Her partiden temsilcilerin bulunduğu programda Dijital ve Kültür Eski Bakanı Muhafazakar Partili Matt Hancock, Liberal Demokratlardan Lordlar Kamarası Küçük ve Orta İşletmeler Sözcüsü Lord Monroe Palmer, Yeşil Parti’den Rachel Collinson ve UKIP’ten Ernie Warrender katıldılar. İşçi Partisi’nin adayı Doğuş partisinin küçük ve orta işletmelerin ekonomi için önemini manifestosunda vurguladığını ve bu tür işletmelere desteğin artması gerektiğini söyledi. İzleyicilerin yorumlarını alan ve sorularını cevaplayan Doğuş iş adamı olarak kendi deneyimlerini ortaya koydu.

 
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