Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar sorunu hakkında önemli adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap yarımadasında Katar hakkında yasanan son gelişmeler nedeniyle bazı görüşmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak sırasıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile görüşme yaptı. Bölgede barış ve istikrarın önemine işaret edilen görüşmelerde, mevcut gerilimin düşürülmesinde diplomasi ve diyalog yolunu tercih etmenin öneminin vurgulandığı kaydedildi.