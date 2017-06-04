Jeremy Corbyn, 'Londra saldırısı zalimce ve şok edici'

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Vauxhall bölgesinde de bıçaklı saldırı düzenlendiği yolunda ihbar alınmıştı.İngiltere Başbakanı May, güvenlik komitesini toplayacak. Ayrıntılar haberimizde

AVRUPA AJANSI (AVA) Londra-Vauxhall bölgesinde de bıçaklı saldırıyla ile ilgili konuşan Londra polisi daha sonra olayın, London Bridge ve Borough Market'te yaşananlarla ilgisinin olmadığını açıkladı.Perşembe günü yapılacak erken genel seçim öncesi kampanyasını yarıda keserek Londra'ya dönen İngiltere Başbakanı Theresa May bugün güvenlik komitesi Cobra'yı toplayacak.Toplantıya Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da katılacak. Khan saldırıları, "korkakça" olarak nitelendirerek kınadı. Khan, hiçbirşeyin bu tip barbarca eylemleri meşru kılamayacağını söyledi.İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de Londra'da yaşananları "zalimce ve şok edici" olarak nitelendirdi. Corbyn Twitter hesabına, "Kurbanları ve ailelerini düşünüyorum. Acil yardım birimlerine teşekkür ederim" diye yazdı.