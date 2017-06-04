Ana Sayfa | SİYASET 04/06/2017 09:31

Jeremy Corbyn, 'Londra saldırısı zalimce ve şok edici'

İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Vauxhall bölgesinde de bıçaklı saldırı düzenlendiği yolunda ihbar alınmıştı.İngiltere Başbakanı May, güvenlik komitesini toplayacak. Ayrıntılar haberimizde

AVRUPA AJANSI (AVA) Londra-Vauxhall bölgesinde de bıçaklı saldırıyla ile ilgili konuşan Londra polisi daha sonra olayın, London Bridge ve Borough Market'te yaşananlarla ilgisinin olmadığını açıkladı.Perşembe günü yapılacak erken genel seçim öncesi kampanyasını yarıda keserek Londra'ya dönen İngiltere Başbakanı Theresa May bugün güvenlik komitesi Cobra'yı toplayacak.Toplantıya Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da katılacak. Khan saldırıları, "korkakça" olarak nitelendirerek kınadı. Khan, hiçbirşeyin bu tip barbarca eylemleri meşru kılamayacağını söyledi.İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de Londra'da yaşananları "zalimce ve şok edici" olarak nitelendirdi. Corbyn Twitter hesabına, "Kurbanları ve ailelerini düşünüyorum. Acil yardım birimlerine teşekkür ederim" diye yazdı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Nazım Hikmet mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu Nazım Hikmetin vefatının 54. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu

Osman Baydemir

Gözaltına alınan HDP'li Osman Baydemir hakkında flaş karar

Gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir serbest bırakıldı

kemal kılıçdaoğlu

CHP lideri şehit Tümgeneralin ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu