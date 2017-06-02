Ana Sayfa | SİYASET 02/06/2017 17:32

Gözaltına alınan HDP'li Osman Baydemir hakkında flaş karar

Osman Baydemir

Gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir serbest bırakıldı

Osman Baydemir hakkında, 5 yıl önce yaşanan bir olaydan dolayı "kamu görevlisine hakaret ettiği" gerekçesiyle dava açılmıştı.Baydemir için Salı günü aynı davadan yakalama kararı çıkartılmıştı.HDP Sözcüsü, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Osman Baydemir'in Diyarbakır Belediye Başkanı olduğu dönemde, cezaevlerinde PKK'lı tutukluların başlattığı açlık grevine dikkati çekmek için 3 Kasım 2012 tarihinde Batıkent Meydanı'nda miting düzenlemek istemişti.

Mitingin Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanması üzerine, BDP'li milletvekilleriyle beraber valilik binasına kadar yürüyen Baydemir, sivil bir vatandaşın tartaklanması üzerine olaya müdahale etmişti.Baydemir, "grubu uyaran polislere hakaret etmekle" suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı.

Kaynak:BBC Türkçe

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