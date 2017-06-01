CHP lideri şehit Tümgeneralin ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP lideri Kılıçdaroğlu Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın başkentte yaşayan ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.Kılıçdaroğlu ile birlikte parti Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Tekin Bingöl, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de şehidin ailesinin evine gitti.Kemal Kılıçdaroğlu, Tümgeneral Aydın'ın şehit olması nedeniyle ailesine başsağlığı dileklerini iletti.