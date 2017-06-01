Ana Sayfa | SİYASET 01/06/2017 15:13

CHP lideri şehit Tümgeneralin ailesini ziyaret etti

kemal kılıçdaoğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP lideri Kılıçdaroğlu Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın başkentte yaşayan ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.Kılıçdaroğlu ile birlikte parti Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Tekin Bingöl, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de şehidin ailesinin evine gitti.Kemal Kılıçdaroğlu, Tümgeneral Aydın'ın şehit olması nedeniyle ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
devlet bahçeli

MHP lideri Bahçeli'den helikopter kazasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şırnak'ın Uludere ilçesinde düşen helikopterde şehit olan 13 asker ile açıklama yaptı

binali yıldırım

Binali Yıldırım 13 askerin şehit düştüğü kazayla ilgili açıklama yaptı

Binali Yıldırım, 13 askerin şehit düştüğü helikopter kazasıyla ilgili mesaj yayınladı

kılıçdaroğlu ve akşener

CHP lideri ve Meral Akşener iftar yemeğinde buluşacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener ile yarın akşam iftar yemeğinde buluşacağı öğrenildi.