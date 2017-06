MHP lideri Bahçeli'den helikopter kazasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şırnak'ın Uludere ilçesinde düşen helikopterde şehit olan 13 asker ile açıklama yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şırnak'ta dün meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili duyduğu üzüntüyü dile geitrdi.

MHP LİDERİNDEN KAZAYLA İLGİLİ ÇARPICI TESPİT

Devlet Bahçeli, "Sık olan kazalar soru işaretlerine yol açmıştır. Kazanın bütün yönleriyle aydınlatılması temennimdir. Milli birliğimize destek ihmal edilmeyecek ön şarttır" açıklamasında bulundu.

"Vakit yurdumuzun dört bir yanında şehitlerimize son görevlerimizi yerine getirme, onların hatıra ve emanetlerine sahip çıkma vaktidir"

Bahçeli yaptığı açıklamada, "Türk milleti, ne hazin bir tecellidir ki, felaketten felakete koşmakta, acı üstüne acı yaşamaktadır. Ardı arkası kesilmeden alınan kara haberlerden dolayı milletimizin gözü yaşlı, gönlü yaslı, gövdesi yanıktır. Dün Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde Kato Dağı'nı hainlere dar eden uzman çavuşundan tümgeneraline kadar on üç şerefli Türk askerini taşıyan AS 532 Cougar tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra kaza kırıma uğramıştır. Sonuç itibariyle Yarbay Songül Yakut kardeşimizin de aralarında bulunduğu on üç kahramanımız şehit düşmüştür. Bu elim ve yürekleri kavuran kazanın, mezkûr helikopterin yüksek gerilim hatlarına takılmasından kaynaklandığı ifade edilmiştir. Diyarbakır Lice Köyü kırsalında üç Mehmedimizin şehit, ikisinin de yaralanmasından hemen sonra Şırnak'ta vuku bulan felaket ülkemizi baştan ayağa sarsmış, milletimizi derinden yaralamış ve gönülleri yangın yerine çevirmiştir. Şimdi vakit yurdumuzun dört bir yanında şehitlerimize son görevlerimizi yerine getirme, onların hatıra ve emanetlerine sahip çıkma vaktidir. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesindeki feci kaza kırımın en ufak ayrıntısına kadar incelenerek adli ve idari tahkikatla genişletilip bütün yönleriyle aydınlatılması en acil tavsiye ve temennimdir" ifadelerini kullandı.

"Sık sık meydana gelen ve evlatlarımızın şehadetine neden olan helikopter kazaları milletimizin kafasında soru işaretlerine yol açmış, kuşkuları artmıştır" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu itibarla her ihtimal hesaba katılarak, her iddia dikkate alınarak Şırnak Şenoba'dan Türkiye'nin üzerine düşen çığ kaldırılmalı, bundan sonra benzeri keder verici, milli vicdanları heder eden vakaların yaşanmasının önüne geçilmeli, önü de kesilmelidir. Aynı şekilde terörle mücadele korkusuzca, kararlıca, karanlıkları yırtarcasına sürdürülmeli, caniler mahv-ı perişan edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörizmi yok edecek güçte, ihaneti yenecek inançta, milli güvenliğini temin ve takviye edecek kabiliyettedir. Bu uğurda bir olmak, kucaklaşma hasletini canlı tutmak, milli birlik ve dayanışma ruhuna samimiyetle destek verip bağlanmak ihmal edilemeyecek ön şarttır. Milliyetçi Hareket Partisi terörizmle adı konmamış savaşa sonuna kadar destek vermeye, milletiyle, devletiyle yan yana durmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına, Türk milletine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Vatan sağolsun, millet var olsun, hepimizin başı sağ olsun."