Binali Yıldırım 13 askerin şehit düştüğü kazayla ilgili açıklama yaptı

Binali Yıldırım, 13 askerin şehit düştüğü helikopter kazasıyla ilgili mesaj yayınladı

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ın Uludere ilçesinde düşen helikopterde sehit olan 13 askerin ailesine taziyelerini iletti. Dün akşam saatlerinde yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterin enkazına ulaşıldı. Yıldırım duyduğu üzüntüyü şu cümlelerle ifade etti: 'Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli aileleri ve yakınları başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sabır ve baş sağlığı diliyorum.'