CHP lideri partisinin grup toplantısında konuştu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 30 Mayıs Salı günü gerçekleşen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları: "Referandum sürecindeki uyarılar bugün bire bir yaşanıyor. Bugün ilk kez TBMM çift başlılığı yaşadı."

BEŞİKTAŞ'I UNUTMADI

"Beşiktaş'ın şampiyonluğu hepimizi gururlandırdı. Beşiktaş'la ayrılmaz bir ikili olan Çarşı'ya buradan selamlarımı söylüyorum."

"Hak arama kanallarını kapatırsanız insanları sokağa düşürürsünüz. Bakanlar Kurulu 'siz grev yapamazsınız' dedi. Şişecam işçilerinin grevi ne zamandan beri ulusal güvenlik sorunu oldu. Yeniden yasal süreç başlıyor, yeniden hak aranacak. Bu iktidardaki partinin işçinin haklarını kullanmasına engel olmak için her türlü çabayı gösterdiğini gösteriyor. Biz haklarını araya her işçinin her sendikanın yanındayız."

İŞSİZLİĞE DEĞİNDİ

"İşsizlikten söz ediyorlar mı? 'İstihdam arttı' diyorlar. Nasıl artıyorsa işsizlik de artıyor. Gerçek milyonlarca gencin işsiz olduğu. Buradan bütün gençlere sesleniyorum. Eğer siz bu ülkede iş istiyorsanız, kamu görevlisi olmak istiyorsanız kapısını vuracağınız tek bir parti var. O partinin adı CHP. Bütün genç kardeşlerime sesleniyorum. Türkiye'yi düzeltmek mi istiyorsunuz? Siyasetin ahlaklı zeminde büyümesini mi istiyorsunuz? Gelin CHP'ye. Gelin hep birlikte bir devrimin altına imza atalım."

MAZOT ELEŞTİRİSİ

"Madem ki bir ülkenin başbakanı traktörün deposuna koyulacak mazotun 'yüzde 50'sini biz vereceğiz' diyorsa, her türlü eyleminizi destekleyeceğiz. İsteyin."

SMA İLAÇLARINI SGK NİYE KARŞILAMIYOR

"Referandum sırasında bir otelde SMA hastası çocukları olan bir grup aile benimle görüşmek istedi. O ailelerle birebir görüştüm. Dünyada yeni bir ilaç çıkmış ve fiyatı binlerce dolar. SGK 'ben karşılamam hükümet izin vermiyor' diyor. O ailelerden birisinin çocuğu hayatını kaybetti. 1 ilaç gelmedi ve o çocuk hayatını kaybetti."

"AK Parti'nin Genel Başkanı Çin'e ve ABD'ye giderken kendi özel arabasını kargo ile götürebiliyor. Ramazan ayındayız, hangi din bunu kabul eder? Hangi ahlak bunu kabul eder. Bu lüks ne? 8.5 yaşındaki Eymen bebeğin günahı onların boynunda. Eğer bir çocuk bir ilaç bulamadı diye, devletin gözleri önünde ölüyorsa, o devletin yönetenleri arabalarını uçakla gönderiyorsa o devlet devlet olmaktan çıkmıştır. Devleti siz böyle inşa edemezsiniz. Bir de bunlar 'biz Müslümanız' diye geçiniyorlar. Batsın sizin Müslümanlığınız. İsraftan kaçınmak Müslümanlığın temel kurallarından biri değil midir?"

BİR ÖĞRENCİ NASIL DARBE YAPAR

"Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri burada. Öğrenci darbe yapabilir mi? Bu ailelerin paraları yok, parası olanların, adamı olanların tamamı çıktı. Bu öğrencilerin dışarı çıkması mümkün değil. Böyle vicdansızlık olur mu? Sözcü gazetesinin iki değerli elemanı, tutuklanma gerekçeleri "AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın nerede olduğunu bildirmeleri" böyler bir saçmalık olabilir mi? Üstelik saray FETÖ'cü kaynıyor.

SÖZCÜ GAZETESİNE YÖNELİK OPERASYON

"15 Temmuz darbe komisyonu yayınladı, o raporun da 319. sayfasında darbe girişminde bulunanların Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğunu zaten tespit ettikleri yazıyor. Sözcü ve Cumhuriyet inandığı davadan ödün verir mi? Vermez. Bilmedikleri o zaten."

Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı niye Meclis'e gelmiyorlar? 15 Temmuz darbe girişimini araştırma değil kapatma komisyonu. Sadece o da değil, 17-25 Aralık'taki yolsuzlukları da kapatma komisyonu. Efendim rapora göre FETÖ'nün elemanları devlete sızmış. Ne sızması, devlete yerleştirilmiş bunlar. Bizzat dinlemelerin başına adam tayin ettiniz. HSYK'yı ele geçirmişler. Anayasa değişikliğini beraber yaptınız. Fetullah Gülen Amerika'dan kalktı 'Ölüler bile oy versin' dedi. Ele geçirmediler arkadaşlar, siz oraya atama yaptınız.

YÜZLERCE ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKTILAR

Asıl suçlular yakalanmış değil. Arkasını bırakmayacağız. Sonuna kadar götüreceğiz. 249 şehidimiz var. 249 şehidin kanını yerde bıraktılar. O kanı yerde bırakmamaya söz verdik, sözümüzün arkasında bulunacağız. Asıl çağrılıp dinlenilmesi gereken kişiler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki genel başkanı Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan.

Türkiye bir karşı darbe yaşamıştır ve yaşamaya devam ediyor. FETÖ'cü diye baklavacı buldun, çikolatacı buldun, hakim buldun, vali buldun, paşa buldun, er buldun. Ama bir tane siyasetçi yok, nasıl olur? 15 Temmuz darbe girişimi ile bir karşı darbenin altyapısı oluşturulmuştur.