MHP lideri grup toplantısında NATO'yu hedef aldı

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 30 Mayıs Salı günkü grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Gündemde PKK-PYD-YPG yoktur. ABD tüm itirazlara rağmen PKK/YPG'ye silah vermektedir. Bu çerçevede 15 ve 20 Mayıs'ta silah ve mühimmat sevkiyatı ortadadır. 65 yıllık bir ortaklık hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır. NATO bu kadar ucuz mudur? Üye olmamızın hiç mi hatırı yoktur? Ne demek NATO ile PKK-PYD-YPG'nin aynı çizgide olması! Bu ne menem bir çarpıklıktır" dedi.

Diğer yandan silah anlaşmalarını sert dille eleştiren Bahçeli "Riyad yönetiminin ABD ile kılıç dansı eşliğinde 110 milyar dolarlık silah anlaşması hangi mantık sonucudur. ABD Başkanı'nın "benim için rejimler önemlidir" sözünün adresi neresidir" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları

"Manisalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, parti olarak her zaman yanlarında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Rabbimden ülkemizi doğal olan ya da olmayan tüm felaketlerden korumasını niyaz ediyorum."

İNSAN ONURUNUN ÇİĞNENMESİ KARAMSAR BEKLEYİŞİ ARTIRIYOR

"Artan eşitsizlikler alarm zili çalmaktadır. İnsan onurunun çiğnenmesi, insani kazanımlarım çürümeye bırakılması, karamsar bekleyişleri tırmandırmaktadır. Gerilimler insanlığı adeta darboğazlara sürüklemektedir. Sorunlar ağırlaşmakta, içinden çıkılmaz hale gelmektedir. Herkesin göründüğü gibi olmaya veya olduğu gibi görünmeye ihtiyacı vardır. Tutarlı olmak budur. Ahlaklı olmak da bunu gerektirecektir. Maneviyatımızın hisarları delik deşik olmuşsa, kısa ömrümüzde anlaşmazlık ve cepheleşmelere yakamızı kaptırmışsak mutlaka bir yerlerde vahim bir hata var demektir. Onu bunu çekiştirmekten kimse vazgeçmez, bundan da çekinmez. Kul hakkı denir, yetim malından bahsedilir fakat bunlar sözde kalır, nitekim refakat ve riayet eden çıkmaz."

İNANDIĞIMIZ GİBİ YAŞAMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK

"Geldiğimiz bu aşamada bunları konuşmaktan daha fazlasını yapmalıyız. İmanımızın kutlu ve kuşatıcı buyruğuna daha çok kulak vermeliyiz. İnandığımız gibi yaşamaktan başka seçeneğimizin olmadığını bilmeliyiz. İslam aleminin yeni bir diriliş ruhu ile üzerindeki ölü toprağı atması kaçınılmaz bir zarurettir. Ülkemizin durumu da parlak sayılamayacaktır. İslam aleminin büyük bir kesimi yoksullukla savaşıp, sağlık hizmetleri, temiz su ya da düzenli elektriği bulunmaya gecekondu mahallelerine tıkışmışken, küçük bir kaymak tabaka yeraltı ve yerüstü zenginlikleri sömürmektedir. Ne olmuş da İslam dünyası birbirine düşmüştür? Terörizm ne olmuş da kamp kurmuştur?"

"RİYAD YÖNETİMİNİN ABD İLE KILIÇ DANSI…"

"Riyad yönetiminin ABD ile kılıç dansı eşliğinde 110 milyar dolarlık silah anlaşması hangi mantık sonucudur. ABD Başkanı'nın "benim için rejimler önemlidir" sözünün adresi neresidir. Petrol kuyularından dolar çıktı ama insanlık o kuyulara gömüldü. Yerin altı, yerin üstüne çıkarıldı, yerin üstü de yerin altına sokuldu. En kötüsü de İslam'ı kullanan, yüce dinimizi emellerine alet etmeye kalkan terörün varlığıdır. İslami terörden bahsetmek uydurmadır."

RAMAZAN AYI VURGUSU

"Terörizm insanlığın inkarı, ihanet cephesidir. Rahmet ve bereket ayı ramazanda bu gerçekler üzerinde mutlaka düşünülmeli, gerekirse bir özeleştiri yapılmalıdır. Maneviyatımızı sarsan tehditlerle mücadele etmezsek çok sürmez, çöküş mukadder olacaktır. Gaflet ve hezimet yolundan çıkarak tokalaşmaya ihtiyaç vardır. Ramazan ayı aç ve susuz kalma, ya da diyet yapma ayı değildir. Ramazan Kur'an ayı, kardeşlik halkalarını güçlendirme zamanının adıdır. Allah'tan niyazım, dualarımız, tuttuğumuz oruçların kabulüdür. Bir ve beraber olmayı denemeli, başarmalı, karanlık çevre ve çehrelere şamarı indirmeliyiz."

TERÖR ÖRGÜTLERİ KANCAYI KOMŞU COĞRAFYALARA ATMIŞ

"17 Aralık 2010'da seyyar satıcı Tunus'lu Muhammed Buazizi'nin kendini yakması Kuzey Afrika ve Ortadoğu'yu da ateşe vermiştir. İsyan duyguları uyanmış, devrimler doğmuştu. Ruhunu ipotek ettiren kişi ya da toplumlarda ortak aklın olmayacağı, olmayan bir şeyden de medet umulmayacağı bir tarih gerçeğidir. Ortadoğu'da şu anda ortak akıl yoktur. Akıl olmayınca irade bulunmayacaktır. Ortadoğu emperyalizmin her türlü tehdidine açık ve korumasız durumdadır. Terör örgütleri komşu coğrafyalara demir atmış, risk ve belirsizliklere çengeli takmıştır."

SON TERÖR SALDIRILARI

"Adalet çağrısı yapan milyonlar dip akıntıyı yüzeye çıkarmakla kalmamış, Ortadoğu'nun ısmarlama haritalarını da tartışmaya çıkarmıştır. Ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik uçurumlar, toplumlar arasında devleşen adaletsizlik ve eşitsizlikler Afrika ve Ortadoğu'yu çoktan dehşet fanusuna almış, içten içe emirmiştir. Abu Dabi ile Sana veya Mogadişu arasındaki keskin ve büyük tenakuz, yanıbaşımızdaki coğrafyaların içler acısı durumu göstermektedir. Birleşik Krallık'ın Manchester kentindeki, Mısır'daki saldırılar caniliktir. Ortadoğu'nun temellerinin sarsılması tüm dünyayı güvensiz ve riskli hale getirmiştir. MHP muhatap halk ve devletlere taziyelerini iletmektedir."

NATO'YA ELEŞTİRİ

"Terör örgütleri karşısında tarafsız kalmak diye bir şey yoktur. Teröre net tavır alamayan, mazeret üreten ülkeler bilsin ki; Zulme ortak olan potansiyel düşmanlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nde aklımızın yatmadığı bazı kararlar alınmıştır. NATO'nun IŞİD'le mücadeleye katılacak olması en önemlisidir. Bu seçenek ilk bakışta oldukça olumlu değerlendirilecektir ancak NATO'nun yalnızca IŞİD'e odaklanması ayrıca, istihbarat toplanması veya paylaşılması ile askeri faaliyetlerinin sınırlı kalacak olması kuşku ve kaygılarımızı artırmaktadır. Gündemde PKK-PYD-YPG yoktur. ABD tüm itirazlara rağmen PKK/YPG'ye silah vermektedir. Bu çerçevede 15 ve 20 Mayıs'ta silah ve mühimmat sevkiyatı ortadadır. 65 yıllık bir ortaklık hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır. NATO bu kadar ucuz mudur? Üye olmamızın hiç mi hatırı yoktur? Ne demek NATO ile PKK-PYD-YPG'nin aynı çizgide olması! Bu ne menem bir çarpıklıktır. NATO bugüne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Bilhassa darbeler tarihi incelendiğinde henüz aydınlanmamış çok sayıda iddia ve itham NATO'yu direkt kapsamına almıştır."

"Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir? ABD nereye varmayı planlamaktadır? Bu insan azmanları, insanlık katilleri nasıl görülmektedir? Papatya toplayıp fal açan cici çocuklar değil, basbaya canidir, bal gibi haindir. Tartışmasız, şerefsizdir. insanlığa kastetmiş düşmanlardır. Bunun ötesi yoktur. Bundan başka söylenecek söz de yoktur."