Flaş HDP'li vekil Osman Baydemir hakkında yakalama kararı

HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir ile ilgili yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi
Doğan Haber Ajansı tarafından verilen son dakika haberine göre; HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Doğan Haber Ajansı tarafından verilen son dakika haberine göre; HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 30 Mayıs Salı günü gerçekleşen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 30 Mayıs Salı günkü grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl 10 aylık aradan sonra yeniden AKP Genel Başkanı olarak partinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor