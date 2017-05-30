Ana Sayfa | SİYASET 30/05/2017 12:49

Flaş HDP'li vekil Osman Baydemir hakkında yakalama kararı

Osman Baydemir

HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir ile ilgili yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi

Doğan Haber Ajansı tarafından verilen son dakika haberine göre; HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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