Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun aradan sonra yeniden grup topantısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl 10 aylık aradan sonra yeniden AKP Genel Başkanı olarak partinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasına Manisa'da meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleriyle başladı.

Binali Yıldırım'a teşekkür etti

Dün genel merkezimizde toplantı yaparak MYK'yı belirledik. Durmak yok yola devam . İnşallah bundan sonra partimizin tüm çalışmalarında beraber olacağız. Bundan sonra işimiz zor bunu da belirtmek zorundayım. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yapmam gereken işler de var. Katılamadığım toplantılarada Binali Yıldırım başkanlık edecek. Kendisine sizlerin ve milletimin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum.

14 Ağustos 2001'de partimizi kurduğumuzda milletimize Türkiye'nin sorunları çözümsüz değil çözümleri milletimizle arayacağız demiştik.

Bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi de cumhuriyetide refahı da getiren AK Parti olmuştur. AK parti demokrattır. Bu yüzden milletin tercihlerini en üstte tutmuştur.AK parti Cummhuriyetçidir. Cumhura dayalı bir yönetim istemiştir. AK Parti millidir. O ülkenin bu ülkenin dediklerine değil sadece milletin ne istediğine bakmıştır.AK parti kucaklayıcıdır. Irk dil din ayrımı yapmamıştır.

Biz Suriyeliler için kılını kıpırdatmayanlara insanlık dersi verdik. Türkiye geçtiğimiz yıl yaptığı 6.5 milyar dolarlık. AK parti elbette aynı zamanda muhafazakardır..

Cumhurbaskanı Erdoğan'dan devrimci çıkışı

Milletimizin kültürüne değerlerine saldıranlara karşı sımsıkı sahip çıkmıştır. Açıkça söylemek lazım AK Parti devrimcidir. Hak ve özgürlükler konusunda hiç bir dönemde atılmayan atılımlar bizim dönemimizde atılmıştır.Bu milletin fertlerini birbirine düşman ettiğimiz sürecebu millet size iktidar vermeyecektir.

Hakkari biz milletvekili vermediği için Selahaddin Eyyubi havalimanını yapmamazlık etmedik. Şırnak ve Cizre'ye şehir sözümüz var. Bu sadece kentsel dönüşümdür. Olay sadece valiliğin ve bazı kurumların taşınmasıdır. Hakkari'deki şehri nereye taşıyoruz. Yüksekova'ya Aynı şekilde Şırnak Cizre için geçerlidir. Çok daha farklı ve güçlü bir şehir olma fırsatı yakalayacaklar.